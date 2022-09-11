Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российская сторона обратила внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
Президент России сообщил Макрону о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул, что на киевские власти необходимо воздействовать для прекращения обстрелов.
— Украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обсудили глобальную продовольственную безопасность. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Сегодня на Запорожской АЭС остановили последний, шестой энергоблок. Утром сообщалось, что идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
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