Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российская сторона обратила внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Фото: kremlin.ru

Президент России сообщил Макрону о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул, что на киевские власти необходимо воздействовать для прекращения обстрелов.

— Украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители, — говорится в сообщении на сайте Кремля.



Также стороны обсудили глобальную продовольственную безопасность. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.



Сегодня на Запорожской АЭС остановили последний, шестой энергоблок. Утром сообщалось, что идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.



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Татьяна Леухина