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В Казани на Танковом кольце произошло ДТП — на месте работают спасатели и скорая

15:47, 13.09.2022
В Казани на Танковом кольце произошло ДТП — на месте работают спасатели и скорая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на Танковом кольце произошло ДТП. На месте работают спасатели и медики.

Из-за аварии движение затруднено. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава Татарстана для уточнения количества пострадавших.

В минувшее воскресенье в Менделеевском районе Татарстана на 14-м км трассы М-7 «Волга» — Бизяки произошло ДТП с участием трех машин. Травмы получили пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

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Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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