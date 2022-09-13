В Казани на Танковом кольце произошло ДТП — на месте работают спасатели и скорая
В Казани на Танковом кольце произошло ДТП. На месте работают спасатели и медики.
Из-за аварии движение затруднено. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава Татарстана для уточнения количества пострадавших.
В минувшее воскресенье в Менделеевском районе Татарстана на 14-м км трассы М-7 «Волга» — Бизяки произошло ДТП с участием трех машин. Травмы получили пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
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