В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 942 новых случая COVID-19

В Татарстане выявили 942 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 165 545, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки 106 пациентов госпитализировали, 1 236 татарстанцев выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 в республике вылечились 154 582 человека.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин