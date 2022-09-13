Главное о коронавирусе на 13 сентября: масочный режим в соседнем с Татарстаном регионе, поставка вакцин в ДНР

Фото: Максим Платонов

В Казани за день более 300 горожан привились от COVID-19 возле станции метро

За последние сутки в Татарстане выявлено 942 случая заражения коронавирусом. На 13 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 165 545. Выздоровели за весь период 154 582 человека, за минувшие сутки — 1 236. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 106 человек.

Вчера в Казани начали работать мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро: «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники, с 8.00 до 19.00 перерыв — с 13.00 до 14.00.

Фото: t.me/zdrav_kazan

За один день работы мобильных пунктов вакцинации медики привили от COVID-19 339 горожан, от гриппа — 431 жителя.

Сотрудники поликлиник Нижнекамской ЦРМБ начали выезжать в микрорайоны, чтобы вакцинировать всех желающих от гриппа и COVID-19. График работы прививочных пунктов: 13 сентября, ОЦМ, ул. Корабельная, 20 (9.00 — 10.00); 14 сентября, ОЦМ, пр. Химиков, 72б (9.00 — 10.00); 15 сентября, ОЦМ, ул. Юности, 8 (9.00 — 10.00); 16 сентября, ОЦМ, пр. Шинников, 25а (9.00 — 10.00).

В Ульяновской области ввели обязательный масочный режим в транспорте и аптеках

За последние сутки в России выявили 44 045 новых случаев коронавируса, выздоровели 48 187 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 157 143, а выздоровевших — до 19 144 853. Госпитализировали за сутки 4 663 человека.



Умер 101 россиянин за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 530 человек.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на вакцину для профилактики COVID-19 «Конвасэл». Она составит 433 рубля за дозу.

Фото: fmba.gov.ru

Власти Ульяновской области, которая соседствует с Татарстаном, с 13 сентября ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. Также рекомендуется ношение масок в местах массового пребывания людей.

Крестный ход по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского впервые после двухлетнего перерыва из-за коронавируса прошел в традиционном формате. В нем приняли участие 30 тысяч человек.



Россия поставит вакцины для профилактики коронавируса, гриппа и других инфекций в Донецкую Народную Республику. Об этом на встрече договорился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко.

ВОЗ: пробелы в вакцинации от коронавируса в Европе представляют риск для всех

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 609 123 082 раза, 6 515 965 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 320 071). На второй строчке — Индия (44 502 363), на третьей — Франция (34 939 449), на четвертой — Бразилия (34 533 957), на пятой — Германия (32 507 180).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 050 767). За ними следуют Бразилия (684 898), Индия (528 185), Россия (377 629, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 761).



За время пандемии была сделана 12 199 746 741 инъекция вакцины против коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом на Украине в октябре. Он подчеркнул, что в украинских больницах можно ожидать дефицита кислорода, так как его запасы сосредоточены на территориях, неподконтрольных Киеву.

Также он заявил, что пробелы в вакцинации от COVID-19 в Европе представляют риск для всех. По его словам, «с приближением холодной погоды в Северном полушарии резонно ожидать роста распространения COVID-19 и увеличения смертности».

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, создала первую электростатическую карту поверхности коронавируса — она показывает распределение зарядов на его оболочке. Предполагается, что эта карта поможет усовершенствовать методы борьбы с COVID-19.

Фото: скриншот

Дарья Пинегина