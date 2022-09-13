В Татарстане благодаря прокуратуре работникам предприятия выплатили 2 млн рублей долга по зарплате

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО «Инженерный центр «Гамма» выплатили 2 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 22 работникам предприятия была не выплачена заработная плата за январь — август 2022 года.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что две казанские организации — «КРК групп» и «Завод ЖБИ» — погасили задолженности по зарплате своим работникам на общую сумму более 1 млн рублей.

Так, «КРК групп» выплатило 12 работникам 1 млн рублей, а «Завод ЖБИ» — 41 тысячу рублей одному сотруднику.

В начале месяца задолженности по зарплате также погасили две татарстанские организации — «Химпромагро» и «Племрепродукт».

ООО «Химпромагро» Елабужского района выплатило восьми работникам 1,5 млн рублей. В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» выплатило долг в размере 701 тысячи рублей 38 работникам.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин