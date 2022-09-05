Татарстанские «Химпромагро» и «Племрепродукт» погасили 2 млн долгов по зарплате

В Татарстане «Химпромагро» и «Племрепродукт» погасили задолженности по зарплате своим работникам на общую сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда республики.

ООО «Химпромагро» Елабужского района выплатило восьми работникам 1,5 млн рублей. В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» выплатило долг в размере 701 тысячи рублей 38 работникам.

Минтруд во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Фото: agro.tatarstan.ru

На прошлой неделе сообщалось, что ООО «Энергостройсервис» частично погасило задолженность по зарплате перед своими работниками.

В ходе проведенной работы по погашению задолженности по зарплате, в рамках межведомственной комиссии и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения предприятие из Чистопольского района выплатило 44 сотрудникам 722 тысячи рублей.

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Максим Кокунин