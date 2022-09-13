Казанские «КРК групп» и «Завод ЖБИ» погасили более 1 млн долгов по зарплате

Две казанские организации — «КРК групп» и «Завод ЖБИ» — погасили задолженности по зарплате своим работникам на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда республики.

Так, «КРК групп» выплатило 12 работникам 1 млн рублей, а «Завод ЖБИ» — 41 тысячу рублей одном сотруднику.

Минтруд во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Фото: yandex.ru (Завод ЖБИ)

В начале месяца задолженности по зарплате также погасили две татарстанские организации — «Химпромагро» и «Племрепродукт».

ООО «Химпромагро» Елабужского района выплатило восьми работникам 1,5 млн рублей. В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» выплатило долг в размере 701 тысячи рублей 38 работникам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин