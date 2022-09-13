Татарстан занял второе место в общем медальном зачете финала чемпионата «Молодые профессионалы»-2022

Вчера вечером в Саранске прошла церемония закрытия Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Сборная Татарстана заняла второе место в общем медальном зачете первенства. В Нацфинале команда республики завоевала 14 золотых медалей, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей, а также 14 медальонов.

Стоит отметить, что при формировании итогового общекомандного рейтинга учитываются результаты сборной на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу. Они прошли весной, на них татарстанская сборная выиграла 20 золотых медалей, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей, а также 45 медальонов за профессионализм.

Таким образом, всего сборная завоевала 115 медалей и 59 медальонов. Первое место в общекомандном рейтинге заняли москвичи, а третье — команда из Санкт-Петербурга.

— Сборная Татарстана по профмастерству входит в число лидеров на протяжении 10 лет развития движения в России. И на юбилейном чемпионате наша команда показала отличные результаты. С каждым годом соревноваться становится сложнее, так как мастерство участников из разных регионов растет. Десятый чемпионат стал особенным по формату и условиям проведения. Соревнования проходили одновременно по всей России — часть в очном формате в Саранске, а дистанционно сотни конкурсантов работали под видеокамерами на площадках в регионах. В короткие сроки удалось заменить иностранное оборудование по разным компетенциям на аналоги отечественного производства, пересобрать инфраструктурные листы и, несмотря на все изменения, сохранить высокий уровень организации соревнований, — рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Финал X Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»-2022 проходил с 8 по 12 сентября. Татарстан представляли 96 конкурсантов и 74 эксперта.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что 21 образовательная организация Татарстана вошла в число лучших учебных учреждений РФ в рамках движения «Молодые профессионалы».



— За прошедшее десятилетие чемпионат стал праздником для всех тех, кто готов совершенствоваться в профессиональном мастерстве. Опыт развития движения профессионалов в нашей стране оказался феноменальным: за эти годы произошла трансформация общественного сознания — задача подготовки кадров по востребованным специальностям стала задачей государственного масштаба. Вместе с вами мы стремились к росту престижа рабочих специальностей не через пропаганду и лозунги, а через реальные изменения стандартов, — сказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова участникам Национального финала чемпионата и Евразийского первенства.



Программа «Профессионалитет» Минпросвещения России стартовала в сентябре 2022 года. К обучению приступили 150 тыс. человек. Ожидается, что к 2024 году число участников достигнет 600 тысяч.

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Максим Кокунин