В Киеве заявили о задержании российских учителей на Украине

В Харьковской области задержали российских учителей, которые преподавали в местных школах по российской программе. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.



По ее словам, преподавателей будут судить по ст. 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.

Перед судом могут предстать и украинские учителя, которые согласились преподавать по российской программе. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности. Им может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет РБК.



9 сентября глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил об утрате контроля над городом Балаклея на юге области. В тот же день он объявил об эвакуации населения городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.



Минобороны России на прошлой неделе заявило о перегруппировке войск на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

В июле Минпросвещения России сообщало, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию.



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Татьяна Леухина