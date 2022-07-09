Школы Запорожской области получат российскую государственную аттестацию

Фото: Максим Платонов

Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Среди первых образовательных организаций — Мелитопольский многопрофильный колледж. Соответствующие документы руководству учреждения передал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки он встретился с руководством департамента образования города Мелитополя и учителями. Кравцов отметил, что второй раз встречается с педагогами на освобожденных территориях.

— Это наша вторая встреча. По итогам первой встречи у нас был намечен конкретный план действий — то, что мы должны сделать к началу 1 сентября, чтобы максимальное количество школ открылось. И уже эти планы реализовываются, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

12 июня Сергей Кравцов рассказал, как будет выстраиваться образовательный процесс в Запорожской области. По его словам, украинский язык в запорожских школах останется и будет преподаваться на том же уровне, что и национальные языки в регионах России. Вместе с этим он заявил о том, что выпускники, желающие поступить в российские вузы, будут максимально обеспечены доступными местами.

Также Кравцов заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы восстановить систему образования Запорожской области и привести ее в соответствие с отечественными стандартами с 1 сентября этого года.



8 июня стало известно, что Запорожская область начала готовиться к референдуму о вхождении в состав России. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировку вопросов предстоящего референдума представят в ближайшее время.

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Максим Кокунин