«Мы тоже ждем»: Олег Знарок подвел итог встречи с минским «Динамо»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок подвел итоги домашней встречи с минским «Динамо» (2:3 ОТ) и заявил, что в этом матче никаких проблем с настроем у его команды не было.

— Обидное поражение, конечно. Моменты есть. Но, к сожалению, это не то, что мы хотим видеть. Работаем, каждый день работаем.

Проблемы с настроем? Нет-нет, сегодня был хороший настрой. Уровень у команды высокий? Уровень сейчас у всех высокий. Да, я понимаю, о чем вы говорите, мы тоже ждем, — заверил Знарок.

Также наставник «Ак Барса» ответил на вопросы об игре защитников на синей линии, учитывая, что три гола забиты на контратаках.

— Если нам забивают, конечно, нас не устраивает. Но во второй шайбе была ошибка не только защитника, у нас там нападающий, который остался на синей, непонятно куда побежал, — приводит слова «Реальное время».

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, почему у команды не было необходимых эмоций в овертайме Олег Знарок ответил вопросом: «А вы думаете их надо дополнительно настраивать на овертайм»?



После четырех игровых дней «Ак Барс» занимает 6-е место Восточной конференции с шестью очками. Следующий поединок казанцы проведут 14 сентября. Соперником будет нижегородское «Торпедо».