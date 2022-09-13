В Казани медсестру военкомата осудили за посредничество десяти взяткам

К 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года приговорил бывшую медсестру райвоенкомата двух районов Авиастроительный суд Казани. Гузель Гаранина признана виновной в десяти взятках, ее дело рассматривалось в особом порядке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.



В качестве дополнительного наказания суд запретил Гараниной заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Напомним, в ноябре 2020-го в салоне Mercedes-Benz на парковке ТРК «Корстон» призывник, находившийся под контролем оперов, отдал знакомому 260 тысяч рублей — за помощь с получением военного билета без прохождения службы в армии. Получателя денег задержали, но он оказался лишь первым в цепочке посредников. Следом взяли второго, он согласился на участие в следственном эксперименте и донес деньги до медсестры райвоенкомата Гузель Гараниной, через которую коррупционным способом и «решали вопросы». Ее взяли с поличным при получении 150 тысяч рублей.

Признавшейся в коррупции Сулеймановой вменили 26 взяток и одно покушение на общую сумму около 3 млн рублей.

Медсестра не сразу, но призналась — 120 тысяч собиралась отдать врачу-терапевту военкомата Алсу Сулеймановой, которая отвечала за медицинское освидетельствование всех призывников двух районов Казани.

Вину в преступлениях обе экс-сотрудницы военкомата Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани полностью признали еще на предварительном следствии. Гаранина начала каяться после того, как в ее квартире нашли блокнот с «черной» бухгалтерией, где были указаны суммы, фамилии призывников и данные о посредниках и получателях взяток. Часть эпизодов посредничества медсестры силовики прекратили с учетом срока давности. В итоге до суда ее дело дошло в 10 эпизодах, тогда как признавшейся в коррупции Сулеймановой вменили 26 взяток и одно покушение на общую сумму около 3 млн рублей.

Фото: vk.tatarstan.ru

Обе дамы заявили в суде ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор военврачу — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года — вступил в силу в августе. Добиться для взяточницы реального срока прокуратуре РТ не удалось.



Напомним, в рамках досудебного соглашения со следствием Сулейманова дала показания против двух действующих офицеров Татвоенкомата. Но военные следователи посчитали — оснований для их преследования нет.