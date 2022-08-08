Объем ФНБ за июль увеличился на 1,4 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния России за июль этого года увеличился в рублях на 1,38 триллиона — до 12,156 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Объем ФНБ в долларах — сократился на 12,4 миллиарда, до $198,269 миллиарда. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Центробанке) достиг 8,664 триллиона рублей (или $141,309 миллиарда долларов).

Фото: minfin.gov.ru

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ достигал 13,61 триллиона рублей, или $174,9 миллиарда.

На прошлой неделе Минфин России сообщил, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет в июле составил 284,8 млрд рублей. Ожидается, что в августе в бюджет страны поступят 359,5 млрд рублей доходов от нефти и газа.



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Татьяна Леухина