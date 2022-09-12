Франция будет продолжать выдавать краткосрочные визы россиянам

Фото: wikipedia.org (Посольство Франции в Москве)

Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам. Об этом говорится в сообщении на сайте французского посольства в Москве.

При этом визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу теперь может занять до 45 дней. В диппредставительстве рекомендовали это учитывать при планировании путешествия.

Фото: wikipedia.org

С сегодняшнего дня Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь рассмотрение заявок на визы с туристическими целями от граждан России должно осуществляться в неприоритетном режиме. Приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина