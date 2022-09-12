Франция будет продолжать выдавать краткосрочные визы россиянам
Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам. Об этом говорится в сообщении на сайте французского посольства в Москве.
При этом визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу теперь может занять до 45 дней. В диппредставительстве рекомендовали это учитывать при планировании путешествия.
С сегодняшнего дня Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь рассмотрение заявок на визы с туристическими целями от граждан России должно осуществляться в неприоритетном режиме. Приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.
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