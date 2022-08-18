В Татарстане пройдут съемки документалок о российских мусульманах

Минкультуры Татарстана выделит 2,9 млн рублей за услуги по производству цикла документальных фильмов «Российский ислам в лицах: выдающиеся мусульмане России» на русском и арабском языках.

Три фильма должны быть общим хронометражем не менее 30 минут. Они должны быть готовы до ноября 2022 года. Съемки будут проходить в Набережных Челнах, Черемшане, Арске, Богатых Сабах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле в Татарстане стартовали съемки документального фильма о глубинках республики. Проект «Веретенце: кино о глубинках Татарстана» призван отразить многообразие традиций, обычаев, легенд и преданий сел и деревень республики.

В прошлом месяце стало известно, что в Татарстане планируют выпустить социальные видеоролики об общечеловеческих, мусульманских ценностях на татарском, русском, арабском, английском языках. На эти цели выделят более 1,2 миллиона рублей из республиканского бюджета.



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Татьяна Леухина