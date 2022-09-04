Во II квартале 6,5 тысячи работников Татарстана находились в простое

Фото: Роман Хасаев (архив)

Во втором квартале 2022 года в Татарстане 6,5 тысячи сотрудников находились в простое по вине работодателя, а также по причинам, не зависящим от него и работника. Это 0,7% от списочной численности работников, сообщает Татарстанстат.

7,4 тысячи человек, работающих в организациях Татарстана, во втором квартале трудились неполное рабочее время по инициативе работодателя. Еще 28,1 тысячи жителей республики работали неполное рабочее время по соглашению с работодателем. Это 2,9% от списочной численности работников.

Также 81,1 тысячи трудящихся в Татарстане в апреле — июне 2022 находились в отпусках без сохранения зарплаты в соответствии с российским законодательством по их собственным заявлениям. Это 8,5% от списочной численности работников.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июля сообщалось, что в Казани 264 работодателя планируют освободить 500 человек. В простое находились 2,4 тысячи работников, в режиме неполной занятости — 1,4 тысячи сотрудников.

Напомним, в Татарстане работникам, которых отправили в простой, окажут поддержку при открытии бизнеса. Они смогут рассчитывать на единовременную финансовую выплату при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, собственника фермерского хозяйства или в качестве самозанятого.

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Татьяна Демина