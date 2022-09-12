В Татарстане объявили штормовое предупреждение о заморозках до -2 градусов

В Татарстане вновь ожидаются заморозки. В связи с этим Гидрометцентр республики выпустил штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром во вторник, 13 сентября, в Татарстане местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня днем в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Максимальная дневная температура воздуха составит +12..+17 градусов.

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Татьяна Демина