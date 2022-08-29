Кабмин Татарстана утвердил затраты на проведение противоэпидемических мероприятий

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты на проведение противоэпидемических мероприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отмечается, что они будут рассчитываться на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

На 2023 год — 18,21 рубля;

На 2024 год — 18,94 рубля;

На 2025 год — 19,70 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Он призвал к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По его словам, за неделю он увеличился, ежедневно фиксируется порядка 200 заболевших.

— Необходимо активизировать работу по вакцинации. Все необходимое для этого в республике есть. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких, — заявил Минниханов.

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Максим Кокунин