В Татарстане подразделения МЧС получили новую пожарную и спасательную технику

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и замглавы МЧС России Николай Гречушкин вручили подразделениям ГУ МЧС РФ по РТ пожарную и спасательную технику. В общей сложности было передано 14 единиц спецтехники.

Как рассказал премьер-министр РТ, новые служебные авто помогут улучшить каждодневный труд спасателей, а также обеспечат безопасность предстоящих общественно-политических и международных спортивных мероприятий, которые пройдут на территории республики.

Фото: Максим Платонов

В свою очередь Гречушкин отметил, что новая спецтехника также поможет оперативно оказывать необходимую помощь гражданам, своевременно прибывать на пожары и эффективно их тушить.

В ноябре в республике отпраздновали День сотрудника органов внутренних дел. Так, 63 новых внедорожника были переданы в города и районы РТ. Новой техникой обзавелись участковые, сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы.

Диана Жиленкова