В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 893 новых случая COVID-19

В Татарстане выявили 893 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 164 603, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки 86 пациентов госпитализировали, 458 татарстанцев выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 в республике вылечились 153 346 человек.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин