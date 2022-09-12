В Казани завершили проходку второго участка новой ветки метро

Фото: Луиза Игнатьева

«Казметрострой» завершил проходку второго участка от станции метро Сахарова («Тулпар») до станции метро Ломжинская («Зилант») общей протяженностью 2200 метров. Об этом сегодня сообщил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов на выездном заседании комиссии Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктуре.

Сейчас начата проходка до станции «Академическая», выделено 5 млрд рублей, уточнил Рахимов.

Всего строящаяся вторая ветка Казанской подземки включает 4 станции, замыкающей станет станция по ул. Фучика («100-летия ТАССР). Общая сметная стоимость на момент прохождения госэкпертизы проекта оценивалась в 40 млрд рублей.

Напомним, в июне публиковали результаты открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

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Луиза Игнатьева