Татарстан занял 36 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Татарстан занял 36-е место рейтинга российских регионов по динамике потребительского спроса в январе — июле 2022 года. Относительно аналогично периода прошлого года в республике он изменился на 0,9%.

Изменение размера среднемесячных среднедушевых трат населения Татарстана в январе — июле 2022 года по сравнению с первыми семью месяцами 2021 года составило 3,3 тысячи рублей. Среднедушевые среднепотребительские траты в республике за этот период достигли 32,3 тысячи рублей, следует из результатов исследования «РИА Рейтинг».

На первом месте по динамике потребительского спроса среди регионов России в январе — июле 2022 года оказалась Новосибирская область. Следом идут Чукотский автономный округ и Томская область. В десятку рейтинга попали также Дагестан, Кабардино-Балкария, Алтайский край, Иркутская область, Северная Осетия — Алания и Чечня.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году Татарстан занял 30-е место рейтинга. Относительно аналогичного периода прошлого года он изменился на 10,7%.

Среднедушевые среднепотребительские траты в республике за это период достигли 29 тысяч рублей.

Стоит отметить, что индекс потребительских цен на товары и услуги в Татарстане относительно декабря 2021 года вырос на 11,5%. При этом, индекс потребительских цен на продовольственные товары относительно того же периода вырос на 12,4%. Что касается непродовольственных товаров — индекс увеличился на 12,1%, а на услуги — на 9,5%.

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Максим Кокунин