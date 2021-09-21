Татарстан вошел в топ-30 рейтинга регионов по динамике потребительского спроса

Татарстан занял 30-е место рейтинга российских регионов по динамике потребительского спроса в январе — июле 2021 года. Относительно аналогично периода прошлого года в республике он изменился на 10,7%.

Изменение размера среднемесячных среднедушевых трат населения Татарстана в январе — июле 2021 года по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года составило 4,9 тыс. рублей. Среднедушевые среднепотребительские траты в республике за это период достигли 29 тыс. рублей, следует из результатов исследования «РИА Рейтинг».

Фото: Максим Платонов (архив)

На первом месте по динамике потребительского спроса среди регионов России в январе — июле 2021 года оказался Краснодарский край (+22,2%). Следом идут Адыгея (+21,9%) и Кабардино-Балкария (+20,8%). В десятку рейтинга попали также Северная Осетия, Санкт-Петербург, Брянская область, Приморский край, Подмосковье, Якутия и Москва.

Напомним, в июле 2021-го годовой темп прироста цен в Татарстане ускорился до 7,41% после 7,08% месяцем ранее. Показатель оказался выше, чем годовая инфляция по ПФО (6,77%) и по России в целом (6,46%).

На динамику инфляции в Татарстана повлияли возросшие издержки производителей, расширение спроса, опережавшее темпы наращивания производства, и большее, чем в 2020 году, повышение тарифов на ЖКУ, объяснили в отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Татьяна Демина