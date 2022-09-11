Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино получил иранский фильм «Тихая слава»

Гран-при XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино удостоился фильм «Тихая слава» иранского режиссера Нахида Хассанзаде. Картина также получила приз жюри Netpac — сети продвижения азиатского кино и приз «Лучшая актриса полнометражного игрового фильма».

— Мой фильм про человека и его храм. Я убеждена в том, что общество, которое может рассказать свою историю, намного счастливее, чем то, которое этого сделать не может, — сказала на церемонии награждения Нахид Хассанзаде.

95-минутный фильм 2022 года участвовал в номинации «Игровые полнометражные фильмы». Картина повествует о судьбе 35-летней Рохан, которая выходит замуж за старика, долгое время работавшего деревенским учителем, а затем ставшего смотрителем храма. Там женщина знакомится с мальчиком, нашедшим убежище в святилище храма, чтобы вылечиться. После его смерти Рохан и ее муж, теряют веру, а «жители деревни больше не желают терпеть двух язычников в храме и деревне», — рассказывает пресс-служба КМФМК.

Дипломом за воплощение исторической значимости события по итогам Казанского международного фестиваля мусульманского кино награждена документально-художественная картина «Ибн Фадлан» (режиссер по документальной части — Айназ Мухаметзянов, по художественной — Рамис Назмиев). Ее назвали фильмом-открытием КМФМК-2022.

— Это первый опыт татарстанских кинематографистов воссоздать историю принятия ислама Волжской Булгарией, — говорится в пресс-релизе Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Спецприз жюри Казанского международного фестиваля мусульманского кино достался казахстанскому фильму «Мукагали». Он рассказывает о последних годах жизни поэта и писателя Мукагали Макатаева. Приза удостоился и актер Асланбек Жанбалаев, который сыграл главного героя.

Спецприза Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России удостоился фильм «Гнев» Марии Ивановой Сурае (Ливан, Россия). Специальный приз президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и полмиллиона рублей получила картина «Рух» (Казахстан — Россия). Она была представлена в номинации «Игровые короткометражные фильмы».

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 7 по 11 сентября. Гостями стали представители 18 регионов России и 23 стран.

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Татьяна Демина