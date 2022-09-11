Новости общества

14:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 12:00 составила 9,16%

12:59, 11.09.2022
Активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 12:00 составила 9,16%
Фото: Максим Платонов

Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 12:00 составила 9,16%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления на 12:00 составила 36,38%.

В организации и проведении дополнительных выборов депутатов Госсовета задействовали две территориальных и 53 участковых избирательных комиссий. В качестве организаторов довыборов депутатов представительных органов местного самоуправления выступают 42 территориальных и 177 участковых избирательных комиссий.

Фото: Максим Платонов

Глава Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев сообщил, что голосование в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Государственного совета РТ и муниципальных депутатов идет в штатном режиме.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Татьяна Леухина
    ОбществоВласть Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также