Активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 12:00 составила 9,16%

Фото: Максим Платонов

Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 12:00 составила 9,16%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления на 12:00 составила 36,38%.

В организации и проведении дополнительных выборов депутатов Госсовета задействовали две территориальных и 53 участковых избирательных комиссий. В качестве организаторов довыборов депутатов представительных органов местного самоуправления выступают 42 территориальных и 177 участковых избирательных комиссий.

Фото: Максим Платонов

Глава Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев сообщил, что голосование в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Государственного совета РТ и муниципальных депутатов идет в штатном режиме.

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Татьяна Леухина