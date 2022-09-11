Явка на довыборы депутатов Госсовета Татарстана составила 2,82%

Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана по состоянию на 10.00 составила 2,82%. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.

Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 20,42%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В районах проведения довыборов на территории Казани составляет 123 118 тысяч избирателей — 4% всех избирателей республики. В районах проведения дополнительных выборов представительных органов местного самоуправления составляет 51 285 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина