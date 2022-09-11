В Казани в несколько этапов ограничат движение по Южно-Промышленной улице

В Казани ограничат движение по улице Южно-Промышленной в связи со строительством сетей напорной канализации с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района города.

Со среды, 14 сентября по 20 октября для движения частично закроют проезжую часть возле домов №1б и 5 на ул. Южно-Промышленной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 14 сентября по 3 ноября частично ограничат движение возле дома №3, корпус 1. С 21 октября по 3 ноября проезд частично закроют возле дома №8а, сообщается на сайте мэрии Казани.

Вчера стало известно, что в Казани с 14 по 27 сентября частично закроют проезжую часть и полностью перекроют тротуар на участке возле дома №5/4 по ул. Чернышевского.

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Татьяна Леухина