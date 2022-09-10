В Казани частично ограничат движение по улице Чернышевского

В Казани с 14 по 27 сентября будет частично закрыта проезжая часть и полностью перекрыт тротуар на участке возле дома №5/4 по ул. Чернышевского.

Мэрия Казани сообщает, что это связано с работами по прокладке трассы электрокабеля.

Также до 30 августа 2023 года в Казани ограничено движение транспорта по улице Залесной. Это связано с тем, что на участке дороги от улицы Зимней до улицы Актюбинской проводится вынос инженерных сетей в связи с реконструкцией Горьковского шоссе.



Илина Хакимова