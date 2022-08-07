В Татарстане в первом полугодии младенческая смертность сократилась почти на треть

Фото: Ринат Назметдинов

В первом полугодии 2022 года в Татарстане умерли 56 младенцев. Это на 28,2% меньше, чем за январь — июнь прошлого года, следует из данных Росстата.

По количеству смертей младенцев Татарстан занимает 3-е место в Приволжском федеральном округе. На первой строчке Башкирия, где за первые 6 месяцев 2022 года умерли 93 ребенка в возрасте до одного года. На второй строчке Нижегородская область — 60 младенческих смертей.

Наименьшее число летальных исходов среди детей в возрасте до года в ПФО зарегистрировано в Мордовии — восемь. По сравнению с первым полугодием 2021-го младенческая смертность осталась на том же уровне.

В целом в ПФО за январь — июнь 2022 года зарегистрировали 524 младенческих смерти. Это на 6,1% меньше, чем за первое полугодие 2021-го.

В России за первые 6 месяцев этого года умерли 3 054 младенца. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го младенческая смертность почти не сократилась — за январь — июнь прошлого года в стране зарегистрировали 3 057 случаев смерти среди детей в возрасте до одного года.

Напомним, за первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане родились 17 667 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в республике сократилась на 10,2%.

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Татьяна Демина