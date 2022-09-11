На довыборах в Татарстане работают 886 наблюдателей

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики и муниципальных депутатов работают почти 900 наблюдателей. Такую цифру озвучил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.



— Всего работают 886 наблюдателей. 319 наблюдателей — от кандидатов, 397 — от политических партий, 169 наблюдателей — от Общественной палаты Татарстана и один наблюдатель от общественного движения «Татарстан — Новый Век», — рассказал он.

Также работает горячая линия ЦИК республики. Поступило 102 звонка, все они информационного характера, рассказал Андрей Кондратьев. Татарстанцы спрашивают о том, как найти свой избирательный участок и так далее.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане, как и 82 регионах страны, проходит Единый день голосования. В Казани выбирают депутатов Госсовета РТ в двух округах: в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Принять участие в голосовании смогут 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.

Голосование в Татарстане на дополнительных выборах идет в штатном режиме, сообщил Андрей Кондратьев. Активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета на 12:00 составила 9,16%, на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления — 36,38%.





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Татьяна Демина