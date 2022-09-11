Еврокомиссия в течения сентября представит предложение по потолку цен на газ

Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября. Об этом сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

Он рассказал, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек также поддерживает введение потолка цен, но немецкое правительство «хочет рассмотреть вопрос о том, не рискует ли оно навредить какой-либо из стран-членов».

При этом Чинголани подчеркнул, что вводить ограничение цен только на газ из России бессмысленно.

— Сейчас в Европу поступает очень мало по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям, — заявил он в интервью газете La Repubblica.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа.



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Татьяна Леухина