Шольц заявил, что Германия готова к прекращению поставок российского газа

Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа, заявил в субботу канцлер страны Олаф Шольц, его слова приводит издание Bloomberg.

Германия подготовилась к тому, что «Россия может полностью прекратить поставки газа из-за спецоперации на Украине», сказал Шольц, добавив, что его страна установила терминалы на северогерманском побережье для импорта сжиженного газа. Однако утверждение канцлера о готовности страны оспорила Ассоциация городов и муниципалитетов Германии, которая представляет около 14 000 муниципалитетов и городов по всей стране.

Крупнейшая экономика Европы находится в центре энергетического кризиса на континенте, поскольку президент России Владимир Путин сокращает поставки в ответ на санкции. Растут опасения, что Германия может столкнуться с волной банкротств в связи с последствиями кризиса.

— Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся на юге Германии атомные электростанции, если это будет необходимо, — сказал Шольц.

Однако обещания правительства в отношении электроэнергии были поставлены под сомнение в субботу, когда президент Ассоциации городов и муниципалитетов заявил, что стране грозит энергетический кризис. «Хакерская атака или перегрузка электросети» может привести к серьезному отключению электричества, сказал президент ассоциации Герд Ландсберг в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, такая перегрузка может возникнуть, если слишком много домохозяйств подключат электрические обогреватели вместо газовых.

Германия признала, что ситуация серьезная, но страна пока не предпринимает достаточных мер для подготовки, сказал Ландсберг. Марсель Фратцшер, президент немецкого аналитического центра DIW, заявил недавно, что он ожидает более длительного спада в Германии.

— Рецессия неизбежна, мы уже находимся в состоянии спада, — сказал Фратцшер, добавив, что он обеспокоен тем, что экономика не сможет быстро восстановиться и вместо этого сократится в 2023 году. Неблагоприятный прогноз экономист построил и на 2024 год, а также предупредил, что Германии грозит несколько лет стагфляции.

Фратцшер предсказал, что «многие компании обанкротятся», потому что правительство не сможет спасти их всех. Он предложил правительству ограничить расходы на энергию и предложить помощь в преобразованиях.

Ранее на этой неделе правительство Германии нанесло удар по своим планам по поддержанию некоторых атомных электростанций в рабочем состоянии в качестве резервного резерва. План, представленный министром экономики Робертом Хабеком, был отвергнут одним из операторов АЭС Германии, который заявил, что это «технически невыполнимо и поэтому не подходит в качестве средства обеспечения доли поставок этих станций».



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Артем Гафаров