«Реал» и «Челси» рухнули в рейтинге самых дорогих команд по версии Forbes

В первой десятке обновленного рейтинга Forbes не оказалось ни одного футбольного клуба, хотя в прошедшем году их было три: «Реал», «Барселона» и «Бавария».



Всего в рейтинге приведен топ-50 самых дорогих спортивных команд, но ни одна футбольная команда не попала в топ-10. Зато практически все команды НФЛ — за исключением «Цинциннати Бенгалс» и «Детройт Лайонс» — попали в топ, заняв при этом 30 мест.





Первое место сохраняет «Даллас Ковбойз», который играет в НФЛ (американский футбол). Forbes оценивает его стоимость в $8 млрд. В топ-10 также попали: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ, $6,4 млрд); «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, $6,2) млрд; «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол, $6 млрд); «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ, $6 млрд); «Нью-Йорк Никс» (баскетбол, $5,8 млрд); «Чикаго Беарз» (НФЛ, $5,8 млрд); «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол, $5,6 млрд); «Вашингтон Коммандерс» (НФЛ, $5,6 млрд); «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, $5,5 млрд).



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Среди футбольных команд самым дорогим клубом оказался «Реал» — его оценили в $5,5 млрд, что позволило ему занять 13-е место в рейтинге. На последнем месте расположился «Челси» — его оценили в $3,1 млрд.

В марте после введения санкций правительством Великобритании совет Английской премьер-лиги (АПЛ) объявил об отстранении российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.



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Илина Хакимова