Совет Английской премьер-лиги отстранил Абрамовича от управления «Челси»

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) объявил об отстранении российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Согласно заявлению, решение было принято после введения санкций правительством Великобритании. Отмечается, что это не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи.

10 марта британское правительство расширило санкции против России и добавила в черный список еще семерых россиян, в том числе и Абрамовича. Им запрещен въезд на территорию страны, их активы в Британии подлежат заморозке, а также запрещается совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Фото: wikipedia.org

2 марта стало известно, что Роман Абрамович решил продать «Челси». Продажа пройдет согласно надлежащей процедуре. В конце февраля бизнесмен передал управление клубом попечителям одноименного благотворительного фонда «Челси».





Дарья Акимова