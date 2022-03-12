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Совет Английской премьер-лиги отстранил Абрамовича от управления «Челси»

16:22, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Совет Английской премьер-лиги отстранил Абрамовича от управления «Челси»
Фото: wikipedia.org

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) объявил об отстранении российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Согласно заявлению, решение было принято после введения санкций правительством Великобритании. Отмечается, что это не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи.

10 марта британское правительство расширило санкции против России и добавила в черный список еще семерых россиян, в том числе и Абрамовича. Им запрещен въезд на территорию страны, их активы в Британии подлежат заморозке, а также запрещается совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Фото: wikipedia.org

2 марта стало известно, что Роман Абрамович решил продать «Челси». Продажа пройдет согласно надлежащей процедуре. В конце февраля бизнесмен передал управление клубом попечителям одноименного благотворительного фонда «Челси».

Дарья Акимова
СпортФутбол

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