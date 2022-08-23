В Казани на год ограничат транспортное движение по улице Залесной

В Казани до 30 августа 2023 года ограничат движение транспорта по улице Залесной. Это связано с тем, что на участке дороги от улицы Зимней до улицы Актюбинской будет проводиться вынос инженерных сетей в связи с реконструкцией Горьковского шоссе, сообщает мэрия города.

Так, с 24 августа будет закрыт участок проезжей части дороги по улице Залесной в направлении движения в сторону трассы М-7, а с 5 сентября — в направлении Горьковского шоссе. Уточняется, что проезд транспорта будет организован по объездной дороге.

Вчера стало известно, что в Казани на месяц ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Ачинской и Промысловой. Ограничения вводятся в связи со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения по улице Авангардной.

Ограничение движения будет осуществляться этапами:

по ул. Ачинской, на участке от дома №8 до дома №4 (полное закрытие проезжей части), — с 23 по 25 августа;

по ул. Ачинской, на участке от дома №4 до дома №1 (полное закрытие проезжей части), — с 26 по 28 августа;

по ул. Промысловой, на участке от дома №1 по ул. Ачинской до дома №35 по ул. Промысловой (полное закрытие проезжей части), — с 29 по 31 августа;

по ул. Промысловой, на участке от дома №35 до дома №31 (полное закрытие проезжей части), — с 1 по 4 сентября;

по ул. Промысловой, возле детского сада №35 по адресу: ул. Авангардная, 159а (полное закрытие проезжей части), — с 5 по 9 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №147б до дома №147а по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части и тротуара), — с 10 по 13 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №147а до дома №153 по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части), — с 14 по 18 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №153 до дома №135 по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части и тротуара), — с 19 по 21 сентября.



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Максим Кокунин