Казанцы могут пройти режиссерские курсы в Тинчуринском театре

На базе Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина открываются курсы для молодых режиссеров. Подать заявку могут все желающие, обучение будет вести главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Обучение — бесплатное. Его продолжительность составит один год. Заявки принимаются до 20 сентября на почту tinchurinteatr1933@gmail.com. К заявке нужно прикрепить резюме.

Фото: Максим Платонов



По словам Туфана Имамутдинова, в последние годы у молодых режиссеров, желающих развивать современное татарское искусство, не так много возможностей и площадок для реализации своих идей. Слушателям режиссерских курсов предоставят возможность реализации своих проектов на сцене Тинчуринского театра.

Ранее «Реальное время» подготовило обзор грядущих открытии сезонов казанских театров. Подробнее о том, что готовит для зрителей Тинчуринский театр — в материале интернет-газеты.

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Илина Хакимова