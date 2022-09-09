Путин сообщил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн

Россия до конца года экспортирует 30 млн тонн зерновых, однако готова увеличить этот объем до 50 и более млн тонн. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

— Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более млн тонн, потому что урожай этого года, слава богу, у нас хороший, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Путин заявлял, что все зерно, которое вывозится с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. По его словам, это может привести к тяжелой ситуации.

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Татьяна Леухина