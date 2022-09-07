Владимир Путин заявил, что обсудит ограничение вывоза зерна с Украины с президентом Турции
Президент России Владимир Путин заявил, что все зерно, которое вывозится с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. По его словам, это может привести к тяжелой ситуации.
Он считает, что, возможно, стоит ограничить вывоз зерна с Украины. В этом вопросе он планирует посоветоваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин добавил, что многие государства действовали, как колонизаторы, так и действуют, обманывали и продолжают обманывать.
Напомним, в конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.
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