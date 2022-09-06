В Татарстане развернули 915 коек для больных COVID-19

В Татарстане по состоянию на 5 сентября развернули 915 коек для больных COVID-19. Резерв свободных коек составляет 7,4%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава республики.

Сейчас в медорганизациях, подготовленных для перепрофилирования, разработали схемы маршрутизации пациентов и план оперативного развертывания коек в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Перепрофилирование медицинских организаций осуществляется в течение 2 часов после поступления информации о необходимости в развертывании отдельных коек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство ежедневно проводит мониторинг количества занятых коек во временных инфекционных госпиталях. Для борьбы с COVID-19 задействовано 18 медицинских организаций в пяти территориальных округах.

В конце июля в Татарстане для пациентов с COVID-19 было развернуто 460 коек.

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Татьяна Леухина