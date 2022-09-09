На Международном фестивале мусульманского кино в Казани состоялась премьера сериала ТНВ «Алмаш»

Фото: Радиф Кашапов

На Международном фестивале мусульманского кино в Казани состоялся премьерный показ первой серии нового сериала «Алмаш». Съемки велись кинокомпанией «Ватан 21 век» при поддержке комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка, благотворительного фонда «Танефть» и телерадиокомпании «Новый век».

В кинотеатре в ТЦ «Республика» на просмотр собрался полный зал, передает корреспондент «Реального времени». На данный момент готовы шесть серий.

— Помните, смотрели бразильские сериалы, а коровы изнемогали? Вот нам такие сериалы желаю, — сказал актер Гамиль Асхадулла.

К съемкам сериала приступили в начале июля этого года. Они проходили в Тюлячинском районе Татарстана, жителей которого также задействовали в съемочном процессе.

Фото: Максим Платонов

В сериале рассказывается история о двух братьях, которым придется поменяться местами. Один — успешный, деревенский. Другой — разочарование отца — из города. Главного героя играет Фаннур Мухаметзянов.

Фото: Максим Платонов

Сериал, рассчитанный на 20 серий по 26 минут, должен выйти в октябре. Подробнее о его съемках и сюжете — в материале «Реального времени».

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Радиф Кашапов, Татьяна Демина