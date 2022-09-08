Хуснуллин предложил продлить М-12 «Москва — Казань» до Владивостока

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил спланировать развитие трассы М-12 «Москва — Казань» до Владивостока и предусмотреть ее связку с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке.

— После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерово. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока, — приводит «РИА Новости» его слова.

Хуснуллин отметил, что трасса М-12 получит выход на Корею, Монголию и Китай.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его словам, протяженность трассы до Владивостока составит 12 тысяч километров, она пройдет через Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан, Ханты-Мансийск.

Трассировка продления трассы «Москва — Казань» до Владивостока будет отработана к лету 2023 года.

Сегодня состоялось открытие магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый участок трассы Москва — Казань составляет 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Хуснуллин отмечал, что строительство участка трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Подмосковье завершили на год раньше.



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Татьяна Леухина