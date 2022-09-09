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В воздухе Набережных Челнов выявили повышенную концентрацию фенола

23:35, 09.09.2022
В воздухе Набережных Челнов выявили повышенную концентрацию фенола
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенную концентрацию фенола зафиксировал пункт наблюдения №2 КДК КАМАЗа. Она составила 0,015 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 8 сентября по 7 часов 9 сентября.

Повышенный уровень фенола за период наблюдения с 13 часов 7 сентября по 7 часов 8 сентября выявили и в воздухе Казани. Концентрация, согласно данным ПНЗ №8, достигала 0,011 мг/кубометр.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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