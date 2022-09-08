В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию фенола
В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Повышенный уровень фенола выявил пункт наблюдения №8 у санатория «Казанский». Его концентрация составила 0,011 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 7 сентября по 7 часов 8 сентября.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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