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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию фенола

23:32, 08.09.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию фенола
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень фенола выявил пункт наблюдения №8 у санатория «Казанский». Его концентрация составила 0,011 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 7 сентября по 7 часов 8 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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