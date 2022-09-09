В России с 1 ноября начнет действовать стандарт «зеленого» строительства для многоквартирного жилья

В России утвердили стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов, он начнет действовать с 1 ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Стандарт включает 81 критерий, достижение минимум 16 из которых станет обязательным для признания здания «зеленым». В том числе это класс энергоэффективности А и выше, наличие предчистовой отделки, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и т. д.

Фото: pixabay.com

После утверждения этого стандарта в России начнется оценка как строящегося, так и введенного в эксплуатацию жилья, первые сертификаты соответствия проектов могут быть выданы уже осенью.

На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в стране строится более 100 миллионов квадратных метров жилья.

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Татьяна Леухина