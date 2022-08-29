Казань вошла в топ-10 направлений по программе туристического кешбэка

Казань вошла в топ-10 направлений по программе туристического кешбэка и заняла пятую строчку данного рейтинга, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Лидером рейтинга стал Сочи, за ним следует Краснодарский край. На третьем месте расположились Кавминводы, а четвертое заняло Подмосковье. Стоит отметить, что на последних строчках этого перечня находятся Калининград, Крым и Башкирия.

По словам Догузовой, за первые дни программой туристического кешбека воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Сам кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей.

Вместе с этим продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза. Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжный в ноябре — декабре, например, Шерегеш. Кроме того, популярностью пользуются санатории и круизы, добавила глава Ростуризма.

Фото: Максим Платонов

Напомним, осенний этап программы туристического кешбэка стартовал в России на прошлой неделе и продлится до 10 сентября включительно.

— Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей, — рассказала Догузова.

Также она отметила, что осенний этап туристического кешбэка пройдет с некоторыми изменениями в условиях программы. Так, поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее продолжительность тура, как и размещение в гостинице, составляла не менее двух ночей.



Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса.

Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко еще весной рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Точные даты тогда еще не были определены.

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Максим Кокунин