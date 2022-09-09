Жители Казани пожаловались на троллейбусы, проезжающие остановку «Автовокзал»

Фото: Максим Платонов

Жители Казани пожаловались на троллейбусы, водители которых проезжают остановку «Автовокзал», двигаясь со стороны Речного порта, говорится на сайте ТНВ.

По словам обратившихся к ТНВ жителей, на подъезде к остановке водители выключают табло с номером и проезжают мимо. Такая ситуация произошла сегодня утром около 9.15—9.30 мск.

— Пока стояли под дождем, мимо остановки проехали четыре троллейбуса, только на одном горело табло пятого маршрута, но и он промчался мимо, — рассказали граждане.

Также данную проблему сегодня озвучили и в Telegram-канале «Метроэлектротранса».

— Почему троллейбусы не останавливаются на ост. «Автовокзал», двигаясь от Речного порта? И еще, куда делись их номера, раньше на кузове писали, теперь нет. Это чтобы не опознали, что ли? — написал один из пассажиров.

Отмечается, что звонок на горячую линию Комитета по транспорту Казани не дал результатов, там о причинах не знают, однако согласились принять жалобу. Телефон, указанный на сайте МУП «Метроэлектротранс» (8 (843) 533-70-02), не актуален. Набрав его, можно услышать: «Неправильно набран номер».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 25 августа председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрел жалобы пассажиров на кондукторов и водителей.



Принято решение о лишении премии водителей автобусов маршрута №37 — одного за превышение скорости, другого — за курение за рулем, третьего — за то, что не остановился на остановке. Лишат премии и водителя троллейбуса №2, который проехал остановку «Университет».

С некоторыми водителями решили провести инструктаж. Так, водители трамвая №1 и автобуса №90 разговаривали по телефону, а водитель троллейбуса №7 в грубой форме отказался открывать переднюю и среднюю двери.

В мае жители Казани жаловались на кондукторов за невыдачу билетов и «скидки» на проезд. Кондуктора автобуса №5 уволили после жалобы пассажира на то, что работник транспорта взял с него за проезд меньшую сумму, чем установлено тарифом.



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Максим Кокунин