Жители Казани пожаловались на кондукторов за невыдачу билетов и «скидки» на проезд

Фото: комитет по транспорту Казани

12 мая председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел комиссию по безопасности дорожного движения. На ней он рассмотрел жалобы пассажиров на кондукторов и водителей.



Кондуктора автобуса №5 уволили после жалобы пассажира на то, что работник транспорта взял с него за проезд меньшую сумму, чем установлено тарифом.

Кондуктора трамвая №5 лишили премии — пассажир пожаловалась, что лишь после оплаты проезда трамвай едет до остановки «Халитова». Еще два пассажира пожаловались на другого кондуктора того же маршрута: он не выдавал билеты. Его лишили премии. Перевозчику дано поручение на месяц перевести кондуктора работать на мойку предприятия или в путейцы — укладывать шпалы.

Кондуктору автобуса №60 Амир Сафин вынес выговор — она дала пассажиру просроченный билет. Выговор объявили и водителю автобуса №29 за превышение скорости на маршруте. Его отправили на дополнительный инструктаж.

Водителя автобуса №43 отстранили от работы и направили на дополнительный инструктаж из-за того, что он проехал остановку.

Фото: Комитет по транспорту Казани

В апреле в Казани по итогам очередной комиссии кондуктора лишили премии за высадку девочки из автобуса — она забыла транспортную карту.

Маргарита Головатенко