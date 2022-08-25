В Казани водителей автобусов лишат премии за превышение скорости и курение за рулем

Фото: Комитета по транспорту Казани

25 августа председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин провел комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрел жалобы пассажиров на кондукторов и водителей.



Принято решение о лишении премии водителей автобусов маршрута №37 — одного за превышение скорости, другого — за курение за рулем, третьего — за то, что не остановился на остановке. Лишат премии и водителя троллейбуса №2, который проехал остановку «Университет».

С некоторыми водителями решили провести инструктаж. Так, водители трамвая №1 и автобуса №90 разговаривали по телефону, а водитель троллейбуса №7 в грубой форме отказался открывать переднюю и среднюю двери.

Инструктаж проведут с кондуктором автобуса №60, который не дал билет. А кондуктора автобуса №35а уволили — он предлагал оплатить проезд наличными без билета.

Фото: Комитет по транспорту Казани

В мае жители Казани жаловались на кондукторов за невыдачу билетов и «скидки» на проезд. Кондуктора автобуса №5 уволили после жалобы пассажира на то, что работник транспорта взял с него за проезд меньшую сумму, чем установлено тарифом.

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Маргарита Головатенко