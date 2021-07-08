Депутат Госсовета Альберт Мухаметшин возглавил крупнейшее слияние казанских перевозчиков

Объединение на фоне убытков

В МУП «ПАТП №4» — официально новый директор. Один из крупнейших по числу маршрутов пассажирских перевозчиков Казани возглавил Альберт Мухаметшин. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ. Мухаметшин перешел в «четверку» с поста руководителя другого крупного муниципального перевозчика — МУП «ПАТП №2», где руководителем с приставкой «и. о.» стал его зам Марат Абдулхаков.

Мухаметшин также депутат Госсовета Татарстана пятого и шестого созывов, до этого он два созыва был депутатом Казгордумы. Руководил ПАТП №2 с 2007 года. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом он был совладельцем еще шести компаний из транспортной сферы в Казани, которые к настоящему времени ликвидированы. Мухаметшин носит звания заслуженного работника транспорта Татарстана и почетного работника транспорта России.

ПАТП №2 и ПАТП №4 отвечают каждое за 19 городских маршрутов, по информации мэрии Казани, на них, вместе взятых, приходится до 70% перевозок. За 2020 год выручка «двойки» составила 1,3 млрд рублей, «четверки» — чуть более миллиарда рублей, при этом в сравнении с 2019 годом выручка упала соответственно на 19,5% и 22,8%. 2020 год принес обоим предприятиям самые крупные за последние годы убытки — 157 млн для ПАТП№4, 203 млн для ПАТП №2.

В МУП «ПАТП №4» — официально новый директор. Фото: Максим Платонов

На минувшей неделе республиканские СМИ сообщали о возможном объединении ПАТП №2 и ПАТП №4. Формальных признаков этого пока не наблюдается — ни одно из предприятий еще не подавало документы о реорганизации. Однако намерение о такой реорганизации «Реальному времени» сегодня подтвердили в мэрии Казани. По сообщению пресс-службы, Мухаметшин фактически является и.о. руководителя объединенной компании.

— Объединение предприятий вызвано необходимостью сокращения затрат после сложного для транспортной отрасли времени самоизоляции и сокращения пассажиропотока, который до сих пор не вышел на допандемийный уровень. Два пассажирских предприятия, обслуживающие 70% городских маршрутов, понесли по итогам прошедшего года убытки и продолжают их нести по итогам полугодия. Оптимизация позволит снизить издержки, в частности, сократить перепробег автобусов, поскольку будет пересмотрена логистика — после смены автобусы будут парковаться в гараже, который ближе к конечной остановке маршрута (два автопарка расположены в противоположных частях города, и нередко автобусы пересекали весь город, чтобы вернуться в парк). В результате перепробега за год ПАТП теряли десятки миллионов рублей. Также будет сокращен управленческий персонал, скорректированы дублирующие участки некоторых маршрутов, — говорится в сообщении мэрии.



Сам Мухаметшин, судя по всему, пока еще имеет рабочую резиденцию в ПАТП №2, однако застать его на месте сегодня не удалось. «Реальное время» передало просьбу о комментарии через приемную.

Мухаметшин, судя по всему, пока еще имеет рабочую резиденцию в ПАТП №2. Фото: wikimapia.org

Исхаков станет замом Мухаметшина

Ранее руководителем ПАТП №4 был Айрат Исхаков, он возглавлял перевозчик с 2017 года. При этом в 2020 году Исхаков, а также предыдущий директор предприятия Наиль Садриев оказались на скамье подсудимых по уголовным делам о превышении полномочий. Под суд они пошли отдельно друг от друга, но фабулы их дел связаны. Как установил суд, Садриев в 2012—2017 годах принял на работу на различные должности пять сотрудников и выплачивал им зарплату. При этом фактически трудовые обязанности они не исполняли. Ущерб от этих действий составил 2,6 млн рублей. Также он передал служебный автомобиль Lexus в пользование лицам, которые в трудовых отношениях с ПАТП не состояли. Автомобиль эксплуатировали за счет средств предприятия, ущерб от этого составил 1,2 млн рублей.

Исхаков же, возглавив ПАТП, дал указание подчиненным выплачивать заработную плату ранее фиктивно трудоустроенным работникам, а также оплачивать расходы по эксплуатации автомобиля Lexus за счет предприятия. Инкриминируемый ему ущерб составил более 4 млн рублей.

Ранее руководителем ПАТП №4 был Айрат Исхаков, он возглавлял перевозчик с 2017 года. Фото: prokazan.ru

Суд приговорил Садриева и Исхакова к штрафам в 110 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, Айрат Исхаков станет в объединенном предприятии заместителем Мухаметшина.

Александр Артемьев