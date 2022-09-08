«Урал» официально сообщил о переходе Силвие Бегича из «Рубина»

Хорватский защитник Сильвие Бегич подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен уже прибыл в Екатеринбург, завтра проведет первую тренировку в новой команде.

Бегич забил один гол в 32 матчах за «Рубин» во всех турнирах.

О переходе хорватского защитника из казанского клуба в «Урал» сообщалось во вторник. В пресс-службе «Рубина» уточняли, что это будет полноценный трансфер, а не приостановка контракта.

В марте хорватский защитник Сильвие Бегич приостановил действие контракта с казанским «Рубином» до лета текущего года. Контракт с клубом Бегич подписал в июне 2019 года.



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Татьяна Леухина